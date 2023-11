FBI: “Terreurdreiging tegen VS bereikt heel ander niveau, tijd om bezorgd te zijn”

“De realiteit is dat de terrorismedreiging in heel 2023 verhoogd is geweest, maar de oorlog in het Midden-Oosten heeft de dreiging van een aanslag tegen Amerikanen in de Verenigde Staten naar een heel ander niveau getild”, vertelde FBI-directeur Christopher Wray dinsdag aan de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid en Overheidszaken.

Volgens Wray heeft de inval van Hamas in het zuiden van Israël op 7 oktober groepen als Al Qaeda aangemoedigd om op te roepen tot specifiek geweld tegen de VS. Zo heeft de pro-Iraanse beweging Hezbollah ermee gedreigd om Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten als doelwit te nemen. En Islamitische Staat steunt actief aanvallen op Joden in de VS en Europa.

