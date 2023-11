Familie rouwt om Dirk (69), die vlak na zijn pensioen zwaar ziek werd: “Hij had nog één doel, maar nadien ging

“Hij heeft de geboorte van Julian, zijn tweede kleinkind, nog meegemaakt. Dat was zijn streefdoel. Daarna ging het snel bergaf.”

Friturist, maar bovenal familieman Dirk (69) verliest na 4 jaar de strijd tegen longvlieskanker: “De geboorteIn 2018 besloten Dirk de Castro (69) en zijn vrouw Ingrid Vanhoecke (59) hun bekende frituur Castro’s Corner in Sint-Niklaas over te laten om van een welverdiend pensioen te genieten. Kort daarna sloeg het noodlot toe. Dirk kreeg de diagnose van longvlieskanker. “Een slecht lotje getrokken zeiden de dokters”, zegt Ingrid. Lire la suite ⮕

Ex-roker Herman Brusselmans brengt dagboek uit: “Het is verschrikkelijk, maar ik bijt op mijn tanden”Herman Brusselmans (66) houdt vol: een maand nadat hij de sigaret afzwoor, is hij nog steeds gestopt met roken. De columns die hij erover schrijft, brengt hij uit als een dagboek. Lire la suite ⮕

Lionel Messi zou graag nog op passende wijze afscheid nemen van Barcelona-fans: “Ik denk dat ik dat verdien”“Ik denk dat ik het verdien om afscheid te nemen van de mensen waarmee ik zoveel goede momenten heb beleefd.” Dat vertelde Messi na de uitreiking van zijn achtste Gouden Bal en dan had hij het uiteraard over zijn ex-ploeg Barcelona. Door omstandigheden kreeg hij er nooit het afscheid dat hij verdiende en dat zou hij graag rechtgezet zien. Lire la suite ⮕

Vrienden en familie vieren 19de verjaardag van verongelukte KilianOp 1 november zou Kilian Vernimmen 19 jaar zijn geworden. In de Hoeikensstraat, vlakbij de plaats waar hij 8 maanden terug om het leven kwam bij een tragisch ongeval met zijn brommer, kwamen bijna 200 mensen woensdag Kilian herdenken en iets drinken op zijn verjaardag. Lire la suite ⮕