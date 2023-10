Factcheck: nee, dit is geen pop, maar een Palestijnse jongen die omkwam bij de Israëlische bombardementen in Gaza

Volgens het officiële X-account van de staat Israël heeft Hamas een video gedeeld waarin we een pop zouden zien die zou moeten doorgaan voor een Palestijns kindslachtoffer van de Israëlische luchtaanvallen op Gaza. Er is echter voldoende bewijs dat in de bewuste video geen pop te zien is, maar wel het lichaam van een vierjarige Palestijnse jongen die omkwam bij een Israëlisch bombardement in Gaza op 12 oktober.

Op 13 oktober deelde het officiële account van de staat Israël op X (voorheen Twitter) een video en een foto (gearchiveerd). De video is een compilatie van twee clips, voorzien van achtergrondmuziek. De eerste clip toont een kind dat met spoed naar een ziekenhuis wordt gebracht, de tweede een levenloos kind, gewikkeld in witte doeken.

Op de foto ernaast – een beeld uit dezelfde video – is het gezicht van het kind omcirkeld. Het bijschrift bij de beelden luidt: ‘Hamas heeft per ongeluk een video geplaatst van een pop (ja, een pop), die suggereert dat ze het slachtoffer werd van een aanval door het Israëlische leger.’In de tweet beschuldigt Israël er Hamas dus van het publiek te misleiden door een pop te laten doorgaan voor een gedood Palestijns kind. headtopics.com

Op 12 oktober troffen Israëlische luchtaanvallen Al Zaytoun, Al Nafaq, Sabra en Tal Al Hawa in Gaza. Bij die aanvallen vielen 51 doden en 281 gewonden, zo lezen we onder meer bijduidelijk de markeringen op het gezicht van het kind aangegeven – twee op het voorhoofd en één op de kin. De rest van het gezicht van het kind maakteook een beeld waarop een van de mannen uit de virale video te zien is, terwijl hij een lichaam vasthoudt dat met een wit doek is bedekt.

heeft gemaakt, is dezelfde persoon te zien die het kind op dezelfde locatie vasthoudt. Volgens het bijschrift toont deze foto een scène waarin mensen bijeenkomen naast de lichamen van slachtoffers van Israëlische luchtaanvallen aan het mortuarium van het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad op 12 oktober 2023, dezelfde dag als die waarop Moamen El Halabi zijn video deelde op Instagram.. headtopics.com

Lire la suite:

Knack »

Factcheck: nee, de Israëlische vlag werd niet geprojecteerd op een evenementenhal in Las VegasSinds 10 oktober worden op sociale media posts gedeeld waarin we de blauw-witte Israëlische vlag geprojecteerd zien op het LED-scherm van de Las Vegas Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tuésD'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la... Lire la suite ⮕

Oorlog Israël zorgt ook hier voor zenuwachtigheid: politie krijgt opdracht uit te kijken naar Palestijnse asieHet conflict in Israël zorgt dat ook bij ons de zenuwen strak gespannen staan bij de veiligheidsdiensten. In een intern politiebericht wordt gevraagd om uit te kijken naar een Palestijnse asielzoeker die als martelaar zou willen sterven. Lire la suite ⮕

Belgische politie zoekt Palestijnse asielzoeker die “als martelaar” zou willen stervenHet conflict in Israël zorgt dat ook bij ons de zenuwen strak gespannen staan bij de veiligheidsdiensten. In een intern politiebericht wordt gevraagd om uit te kijken naar een Palestijnse asielzoeker die als martelaar zou willen sterven. Lire la suite ⮕