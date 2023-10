Facebook et Instagram lancent un abonnement payant pour en bénéficier sans publicité

Les nouveaux abonnements seront proposés à 9,99 euros par mois via le site internet et à 12,99 euros par mois sur les plateformes d’achat d’Android et d’iOS.

Les données des personnes souscrivant un abonnement ne seront pas non plus utilisées pour des publicités.Les deux réseaux restent accessibles gratuitement avec les pubs.Meta affirme lancer ces abonnements pour se conformer aux nouvelles règles européennes.

Facebook en Instagram worden tegen betaling reclamevrijMeta gaat vanaf volgende maand in Europa abonnementen lanceren waardoor zijn diensten Facebook en Instagram reclamevrij worden. Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : Neuville augmente son avance, Rovanpera gère, Ogier chasse TanakPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC : Grégoire Munster, 7e au rallye d’Europe centrale et content de son évolutionGrégoire Munster et Louis Louka (Ford Puma Rally1) occupaient la septième place du rallye d’Europe Centrale à l’issue de la troisième journée, samedi. Le Verviétois est content de son évolution. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : Neuville et Rovanpera lèvent le pied, Tanak se défend face à OgierPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕