F1 Mexique : Verstappen vise un nouveau record et peut rejoindre Alain Prost

Le triple champion du monde en titre de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) sera encore le favori ce week-end du Grand Prix du Mexique, où il peut améliorer son record de victoires sur une saison. A Mexico, où se disputera la 19e manche sur 22 de la saison, le Néerlandais peut remporter son 16e succès et ainsi améliorer sa marque de 15 victoires établie l’an passé et égalée le week-end dernier aux Etats-Unis.

Pour garder un espoir de terminer dauphin de Verstappen, Hamilton devra de son côté exceller sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Très performant au Texas le week-end dernier, le Britannique, qui n’a pas marqué de points lors de deux derniers Grands Prix, voudra confirmer les progrès réalisés par sa Flèche d’argent.

