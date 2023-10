F1 Mexique : Verstappen signe sa seizième victoire de la saison et améliore son record

Et de seize pour Max Verstappen ! Avec sa démonstration au Mexique, le triple champion du monde améliore son record de victoires sur une saison et égale désormais Alain Prost avec 51 victoires en F1. Le pilote Red Bull devance Lewis Hamilton et Charles Leclerc, alors que Carlos Sainz et Lando Norris, auteur d’une excellente remontée, complètent le top 5.

Ferrari vise alors une stratégie différente pour essayer de contrer l’écurie autrichienne. Dix tours après Mad Max, Sainz et Leclerc rentrent aux stands pour également mettre des durs et arriver en fin de course avec gommes moins usées que le natif de Hasselt. Mais un incident de course change tous les plans puisqu’un drapeau rouge interrompt la course après un violent accident de Kevin Magunssen, qui sort heureusement indemne de sa Haas.

