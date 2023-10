F1 Mexique : Verstappen domine les deux séances d’essais libres du vendredi

Une petite semaine après la victoire de Max Verstappen à Austin, la F1 est déjà de retour. Au programme ? Le Grand Prix du Mexique, cadre de la 19e manche de l’année. Après deux rendez-vous consécutifs qui ont vu le retour du format sprint, place à un week-end plus traditionnel sur les terres de Sergio Pérez, avec des séances d’essais libres prévues ce vendredi. Une première séance dominée par le triple champion du monde.

Si le pilote AlphaTauri a pu accomplir une séance normale, le leader du championnat en F2 a été contraint de rester au garage après quatre petits tours suite à un souci sur son Alfa Romeo. Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) et Frederik Vesti (Mercedes) prenaient temporairement les baquets de Kevin Magnussen, Pierre Gasly et George Russell.

