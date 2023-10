F1 Mexique : Verstappen domine la première séance d’essais libres devant Albon, cinq rookies en piste

Une petite semaine après la victoire de Max Verstappen à Austin, la F1 est déjà de retour. Au programme ? Le Grand Prix du Mexique, cadre de la 19e manche de l’année. Après deux rendez-vous consécutifs qui ont vu le retour du format sprint, place à un week-end plus traditionnel sur les terres de Sergio Pérez, avec des séances d’essais libres prévues ce vendredi. Une première séance dominée par le triple champion du monde.

Une séance particulière puisqu’elle a vu l’apparition de cinq rookies. Les Français Théo Pourchaire et Isack Hadjar prenaient place dans les voitures de Guanyu Zhou et Yuki Tsunoda. Si le pilote AlphaTauri a pu accomplir une séance normale, le leader du championnat en F2 a été contraint de rester au garage après quatre petits tours suite à un souci sur son Alfa Romeo.

