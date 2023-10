Ezaart houdt Merksplas van overwinning

Al vroeg in de wedstrijd kwam het bezoekende team op voorsprong, toen Robin De Scheemaecker scoorde in de 20ste minuut. Uché Duncan Ihendu bracht in de 34ste minuut Ezaart op 0-2. Arvid Nicolas Cabanier milderde de score voor Merksplas in de 72ste minuut. Maar Merksplas was niet bij machte vaker te scoren.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Merksplas één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Ezaart twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Dit was de tweede overwinning van Ezaart met één doelpunt verschil.

Merksplas speelt de volgende wedstrijd uit tegen Arendonk. De teams staan op zaterdag 4 november om 19.30 uur tegenover elkaar. Ezaart neemt het zondag 5 november om 14.30 uur thuis op tegen Broechem.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement. headtopics.com

