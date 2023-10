Explosion dans la nuit de dimanche à lundi à Anvers

Un bâtiment dans l’artère anversoise Amerikalei a été pris pour cible dans une explosion, a confirmé un porte-parole de la police locale lundi très tôt. Le contexte de l’incident fait l’objet d’une enquête, et un lien avec le trafic de drogues n’est pas exclu. L’explosion a eu lieu vers 00h45.

Des dégâts mineurs ont été constatés à la construction visée. Les services de déminage et un laboratoire judiciaire sont sur place. Ces experts cherchent à déterminer l’explosif utilisé. La ville d’Anvers est régulièrement secouée par des explosions liées au milieu de la drogue dans la cité portuaire.

Explosie bij gebouw aan Amerikalei in AntwerpenEen gebouw aan de Amerikalei in Antwerpen is in de nacht op woensdag het doelwit van een explosie geworden. Dat bevestigt een woordvoerder van de lokale politie aan persbureau Belga. Lire la suite ⮕

Trafic de drogue à Anvers : déjà 86 interdictions portuaires prononcées, indique le ministre de la JusticeDepuis la mise en oeuvre de l'interdiction de se rendre sur les ports en 2021, la mesure a été appliquée 86 fois, a... Lire la suite ⮕

– BNXT League : Liège Basket fait mieux que le forfait, mais perd sur le parquet d’AnversAprès la saga des coulisses, le match entre Anvers et Liège a donc été joué. On retiendra que tout s’est bien passé et que Liège a fait mieux qu’un score de forfait avec une très honorable défaite de dix points seulement. Lire la suite ⮕

L’Estudiantes Tournai a cru pouvoir renverser la vapeur face au leader AnversMalgré une première mi-temps catastrophique, les Tournaisiens ont failli créer l’exploit contre leleader autoritaire. Lire la suite ⮕

Inde : un mort et 36 blessés dans une explosion lors d'une prièreUne personne est morte et 36 ont été blessées dimanche dans l'explosion d'un engin artisanal lors d'une prière... Lire la suite ⮕

Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten boodOnbekenden hebben zondagnacht een aanslag gepleegd tegen een kantoorgebouw aan de Amerikalei in Antwerpen. De glazen inkomdeur raakte beschadigd. De daders lieten ook een boodschap achter met graffiti. In het gebouw zijn verschillende kantoren gevestigd, waaronder ook enkele bekende advocatenkantoren. Lire la suite ⮕