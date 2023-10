«Expérience de mort imminente, enquête sur une énigme»: y a-t-il une vie au bout du tunnel?

Le point de départ de vos recherches et de votre livre a été la mort de votre frère dans un accident, alors qu’il était à vos côtés. Exactement. Je ne m’interrogeais pas sur la vie après la mort avant cela. Je ne pensais même pas qu’on pouvait mener une enquête de journaliste sur ce sujet.

Pour la plupart des gens, une EMI, la sensation de sortir de son corps, de voir ce qui se passe autour de soi, avec, souvent, ce tunnel plein de lumière, sont des artifices du cerveau face à la mort. Mais ce serait impossible, des patients en état de quasi mort cérébrale ayant vécu des EMI. C’est le grand débat.

