Excuses, maar geen antwoorden tijdens infovergadering over verwoestende ontploffing: “Waarom werd gastoevoer n

Dinsdagavond vond een geanimeerde bewonersvergadering plaats over de ontploffing van 22 oktober in de wijk Nieuw Kortrijk. Er kwamen excuses maar de hamvraag bleef onbeantwoord: “Waarom is niet …In Kooigem is maandagavond Vincent Salembier (71) overleden. Salembier was naast bedrijfsleider ook bezieler van Kiwanis en medestichter van de Kooigemse Volksfeesten.Bert Schelfhout (39) uit Deerlijk is kandidaat-lijsttrekker voor de Open VLD-lijst in West-Vlaanderen voor de Kamer.

Terwijl zondag enkele honderden meter verder een joelende menigte zich druk maakte tijdens Club-Antwerp, boden de Brugse en Kortrijkse hockeyvrouwen een leuke West-Vlaamse derby aan. In een duel …De nieuwe Deelfabriek in Kortrijk is geselecteerd voor de European Union Prize for Contemporary Architecture 2024. De prijs, ook de EUmies Award of Mies van der Rohe Award genoemd, wordt elke twee …

KV Kortrijk verloor zondagavond met duidelijke 0-3-cijfers van KRC Genk. Veel tijd om te piekeren hebben de Kerels niet, want ze trekken woensdag naar het veld van FCV Dender in de zestiende … Een 49-jarige man uit Zelzate pleegde door zijn drugsverslaving een hele reeks diefstallen. Intussen liet de man zich opnemen en is hij naar eigen zeggen weer op de goeie weg. Het parket vorderde … headtopics.com

Na drie restaurants in Londen heeft Daniel Rezvani nu ook een ‘Persian Palace’ in Kortrijk geopend. In een voormalig pannenkoekenhuis aan de Leiestraat biedt hij zijn gasten authentieke smaken uit … Hogeschool Howest en de dienst Burgerzaken van de stad Kortrijk hebben een softwarekoppeling uitgevoerd om de inschrijving van buitenlandse studenten te vereenvoudigen. Voor de student gaat het …

Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegevenSinds zijn ski-ongeval in 2013 is er nog maar weinig informatie over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher naar buiten gekomen en zijn advocaat legt in een gesprek met het Duitse ‘LTO’ uit waarom. Lire la suite ⮕

Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegevenSinds zijn ski-ongeval in 2013 is er nog maar weinig informatie over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher naar buiten gekomen. Zijn advocaat legt in een gesprek met het Duitse LTO uit waarom. Lire la suite ⮕

Waarom de kilt van Eric Effiong een middenvinger naar ‘quiet luxury’ isSoms komt inspiratie niet uit een modeblad of van een catwalk, maar zijn het de personages op het kleine en grote scherm die een kledingstuk tot leven brengen. Lieve Van de Velde keek naar de kilt die Eric Effiong in de serie Sex education draagt en hoopt dat de Schotse rok dit najaar de straten overspoelt. Lire la suite ⮕

Ruil nu je oude elektrische fiets in en krijg korting op een nieuw exemplaarElektrische fietsen zijn al jaren enorm populair. Daarom zijn veel mensen ondertussen aan een nieuw exemplaar toe. In de Veloci fietsenwinkels kan je je oude fiets van elk merk inruilen en besparen op een nieuwe Veloci fiets. Lire la suite ⮕

Oud-slager Eddy uit ‘Restaurant Misverstand’ is overledenEddy Van Rompaey, de oud-slager die in Restaurant Misverstand veel harten stal, is overleden. Dat melden presentator Dieter Coppens en VRT dinsdagavond. Lire la suite ⮕

Kempense oud-slager Eddy uit ‘Restaurant Misverstand’ is overledenEddy Van Rompaey, de oud-slager die in Restaurant Misverstand veel harten stal, is overleden. Dat melden presentator Dieter Coppens en VRT dinsdagavond. Lire la suite ⮕