Ex-voorzitter CD&V Marc Van Peel over aftreden Orry Van de Wauwer: “Dit is de kroniek van een aangekondigde dood”

Eigenaar gestolen Picasso en Chagall reageert na vondst in Antwerpen: "Hoop dat schilderijen snel weer in familie komen" Vierjarig kindje sterft door pil in te slikken: drugsverslaafde buurvrouw was potje methadon kwijtgeraakt Aanduiding Katrien Schryvers als lijsttrekker direct overschaduwd door protest: Orry Van de Wauwer stort Antwerpse CD&V in crisis Eigenaar gestolen Picasso en Chagall reageert na vondst in Antwerpen: "Hoop dat schilderijen snel weer in familie komen" De Israëlische eigenaar reageert opgelucht op het nieuws dat zijn gestolen Picasso en Chagall na bijna veertien jaar teruggevonden zijn in Antwerpe





Verlenging van het mandaat van gouverneur van de Nationale Bank geblokkeerdHet had een formaliteit moeten zijn, maar de verlenging van het mandaat van Pierre Wunsch als gouverneur van de Nationale Bank ligt geblokkeerd bij de federale regering. Zonder politiek akkoord is de instelling volgende week formeel onthoofd.

Van der Poel maakt ook van duinen in Koksijde zijn speeltuin, Van Empel wint bij vrouwenMathieu van der Poel heeft ook in de Duinencross van Koksijde geen tegenstand geduld. De Nederlandse wereldkampioen reed de concurrentie opnieuw op grote afstand, een sterke Pim Ronhaar versloeg Wout van Aert voor plek twee. Bij de vrouwen was wereldkampioene Fem van Empel de beste.

‘Schrappen van haltes bij De Lijn is volgende stap in strategie van verrotting van publieke diensten’Deze week heeft De Lijn haar nieuwe vervoersplannen ingevoerd, gedwongen door de jarenlange besparingen van de Vlaamse regering. 3.742 bushaltes in

Van tarotlezers tot TikTok-heksen: de comeback van het occultismeVan tarotkaartlezers in hippe bars over helende waarzeggers tot TikTok-heksen: het occultisme lijkt terug van nooit helemaal weggeweest.

Van Charles Michel tot Georges-Louis Bouchez: de MR lijkt een partij van opportunistenVoor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lijkt het erop of eronder op 9 juni. Ondanks zijn kwalijke reputatie moet de MR wiskundig onmisbaar zijn om van de oppositiebanken weg te blijven.

Verbijstering in Oekraïne over uitspraken van dochter van Poetin tijdens zeldzaam en opmerkelijk interviewTerwijl haar vader oorlog voert in Oekraïne, geniet Maria Vorontsova (38) van het leven. Althans, dat zegt de oudste dochter van Russisch president Vladimir Poetin toch in een zeldzaam, maar best opmerkelijk interview. “Rusland is een land waarin de mens centraal staat.

