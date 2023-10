Ex-nummer twee van China en grondlegger ‘Likonomics’ overleden

Li Keqiang, die een decennium lang als Chinese premier diende onder president Xi Jinping, werd jarenlang gezien als een prominente voorstander van marktgerichte hervormingen in een steeds meer door de staat geleide economie. Tot maart was hij hoofd van het kabinet van Xi en gaf hij er het economische beleid mee vorm. In die functie sprak hij zich meermaals publiekelijk uit voor een pragmatischere economische koers, in contrast met het strenge, ideologisch geïnspireerde beleid van Xi.

Hij viel daarbij maar één keer echt uit zijn rol als trouwe nummer twee. In een telegram dat in 2010 door Wikileaks gelekt werd, onthulde de Amerikaanse ambassadeur in China dat Li zeer sceptisch stond ten opzichte van de officiële, door Peking gecommuniceerde groeicijfers. De officiële cijfers van het bruto binnenlands product (bbp) in China waren volgens Li ‘mensenwerk’ en daarom onbetrouwbaar.

