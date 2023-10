Ex-kandidate Miss België die uit de wedstrijd werd gezet om naaktfoto’s rebelleert met ludieke kalender

De kalender komt er op initiatief van Flore Pensaert, die zelf deelnam aan Miss België maar uit de wedstrijd werd gezet omdat ze werkte als naakt- en lingeriemodel. “Dit is voor alle duidelijkheid geen specifieke actie tegen de organisatie van Miss België”, vertelt ze. “Het is een aanklacht tegen alle organisatoren die deelnemers intimideren als ze niet naar hun pijpen dansen. Ze dreigen dan bijvoorbeeld met torenhoge boetes, schadeclaims, juridische stappen en klachten bij de politie.

Verder hekelt Pensaert ook de omerta in het wereldje. “De organisatoren bevinden zich in een machtspositie tegenover de deelnemers en ervaren vaak druk om over wantoestanden te zwijgen. Daardoor komt seksueel overschrijdend gedrag soms pas laat of zelfs nooit aan het licht.” Over de recente zaak vanwil Pensaert niet veel kwijt. “Het contract bij Miss België is zodanig opgesteld dat wanneer missen zich negatief uitlaten over de organisatie, ze torenhoge schadeclaims riskeren.

De kalender is online te bestellen. Een link naar de webshop vind je op Pensaerts Instagrampagina. “De opbrengst gaat naar Music for Life, dat dit jaar in het teken staat van opgroeien zonder zorgen. Dat betekent ook dat zaken als seksueel overschrijdend gedrag en intimidatie bespreekbaar moeten zijn. Erover praten is zorgen voor anderen omdat anders dergelijk wangedrag in alle stilte kan doorgaan. headtopics.com

