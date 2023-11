Evacuation préventive de 25 maisons en raison des inondations en Flandre occidentale

En raison des inondations persistantes, les habitants de quelque 25 maisons dans les villages de Woumen (Diksmuide) et de Merkem (Houthulst), en Flandre occidentale, seront évacués de manière préventive. C’est ce que rapporte le corps des sapeurs-pompiers du Westhoek. Les habitants seront hébergés au CO Heuvelhuis à Klerken (Houthulst). Mardi, il est à nouveau tombé localement jusqu’à 40 litres d’eau par mètre carré.

Ces précipitations sur un sol déjà saturé ont contribué à remplir le Blankaart en tant que zone tampon naturelle. Depuis lors, la zone est restée pratiquement sèche, ce qui a permis aux niveaux d’eau de se stabiliser. À certains endroits, les niveaux d’eau ont effectivement baissé sous le seuil d’alerte, mais à d’autres endroits, on a observé une nouvelle hausse. En fait, sur le Heulebeek, le pic n’a pas encore été atteint.Une nouvelle période de fortes précipitations était prévue à partir de minui

