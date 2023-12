Eurostar annule tous les trains de et vers Londres en raison des inondations

Eurostar annule tous les 41 trains de et vers Londres samedi. La cause n'est pas une grève cette fois-ci, comme il y a deux semaines, mais des inondations. Des dizaines de trajets entre le Royaume-Uni et le continent européen ont été annulés, des milliers de personnes sont bloquées. En raison des intempéries au Royaume-Uni, un tunnel, près de la gare d'Ebbsfleet International qui passe sous la Tamise, est inondé. Le lit sur lequel le train roule est complètement submergé.

Il faudra du temps pour tout pomper, selon les pompiers. Cela perturbe fortement le trafic ferroviaire entre Londres et le continent européen. Depuis samedi matin, il n'y a plus de trains de Londres vers Bruxelles et Paris, et vice versa. Pour les six amis, il n'y a pas d'autre option : le Nouvel An devra être célébré à la maison





Lier répète l'action pour des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes gratuitesLa ville de Lier répète son action pour des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes gratuites. Chaque jardin, grand ou petit, peut faire une différence pour la nature et le climat.

L'importance des examens ophtalmologiques pour la santé des yeux et l'état généralUn examen ophtalmologique peut mettre en évidence des anomalies ou révéler les signes de pathalogies naissantes ou installées. Se préoccuper de la santé de ses yeux, c’est donc aussi se préoccuper de son état général.

Le patron de Solidaris s'inquiète de la santé mentale des Belges et du financement des hôpitauxJean-Pascal Labille, le patron de Solidaris, les mutualités socialistes et ancien ministre fédéral PS, était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une. Dans la discussion, il a été question notamment des soins de santé. Solidaris vient de publier son baromètre qui analyse le bien-être et la situation des Belges. Pour le patron des mutualités socialistes, s’inquiéter de la santé mentale des Belges et du financement des hôpitaux fera partie des défis du prochain gouvernement.

Manifestations et contestations des résultats électoraux à Belgrade, une manipulation de l’occident, estime la RussieDes manifestants serbes dénonçant des fraudes électorales ont paralysé lundi plusieurs rues à Belgrade, notamment...

L'impact des chiens et des chats sur le climat et la biodiversité est une 'catastrophe', selon un membre du GIECSur un plateau télévisé, François Gemenne, membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), a estimé que l’impact des chiens et des chats sur le climat et la biodiversité était une 'catastrophe'. Ses déclarations ont suscité de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Ses propos ont été largement contestés dans des publications d’hommes et de femmes politiques ainsi que par des groupes de défense des animaux. Si M. Gemenne a ensuite nuancé ses propos en indiquant que cet impact était 'relativement anecdotique par rapport à d’autres sujets comme celui des énergies fossiles', les affirmations du chercheur belge se basent sur des études scientifiques récentes.

La proposition de l'UE sur les véhicules hors d'usage ne permet pas de saisir les voituresLa Commission européenne a proposé de réviser son texte sur les 'véhicules hors d’usage' (VHU) pour mieux gérer leur collecte et leur recyclage. Des publications sur les réseaux sociaux affirment à tort que cette proposition permettra à l'UE de saisir et de mettre au rebut les voitures qui ne répondent pas à ses critères. En réalité, la proposition concerne principalement les obligations des propriétaires de voitures, des constructeurs et des États membres pour améliorer la collecte, le traitement et le recyclage des VHU.

