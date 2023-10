Europese leiders vragen om humanitaire pauzes in geweld in Gaza

Het openen van “humanitaire corridors” naar Gaza en het respecteren van “pauzes” in het geweld moeten daartoe bijdragen, luidt het in een donderdagavond aangenomen tekst van de Europese staatshoofden en regeringsleiders.De 27 leiders kwamen die oproep overeen tijdens hun Europese top in Brussel. Ze hebben uren gediscussieerd over de exacte formulering, maar houden het dus bij “humanitaire pauzes”.

België is een van de landen die oorspronkelijk “een humanitair staakt-het-vuren” bepleitte, maar het kon zich neerleggen bij het compromis. “De formulering doet er niet zo toe, wat belangrijk is, is dat er hulp gaat naar de mensen in Gaza”, luidde het in Belgische hoek.

In hun tekst grijpen de leiders terug naar hun verklaring van 15 oktober en veroordelen ze opnieuw de aanvallen van Hamas. Ook het gebruik van menselijke schilden wordt veroordeeld, terwijl Israël gevraagd wordt bij zijn operatie tegen Hamas het internationaal en het humanitair recht te respecteren. Hamas wordt opgeroepen “alle gijzelaars onmiddellijk en zonder voorwaarden vrij te laten”. headtopics.com

De Europese Raad is erg bezorgd over de humanitaire situatie in de Gazastrook en vraagt de “ononderbroken, snelle, veilige en onbelemmerde humanitaire toegang en hulp voor alle noodlijdenden”. Alle maatregelen zijn goed, waaronder dus ook “humanitaire corridors en pauzes voor humanitaire noden”. Om alle voedsel, water, medicijnen en ander hulpmateriaal effectief ter plaatse te krijgen, zal de EU samenwerken met haar partners ter plaatse.

Von der Leyen stelde dat “Hamas de humanitaire crisis in Gaza heeft uitgelokt” met de terroristische aanval op Israëlisch grondgebied. “Maar er is geen contradictie tussen solidariteit met Israël en humanitaire hulp voor de bevolking van Gaza”, zei ze. headtopics.com

Op lange termijn blijft de EU inzetten op een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Op korte termijn steunt het de organisatie van een internationale vredesconferentie. Het was de Spaanse premier Pedro Sanchez, wiens land nog tot eind dit jaar de Europese ministerraden voorzit, die daar donderdagmiddag om had gevraagd.

