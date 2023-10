Europese leiders vragen om humanitaire pauzes in geweld

Militair expert over Israëlisch grondoffensief in Gaza: 'Er zullen naar schatting 10.000 burgerdoden vallen'

Goed nieuws voor fietsers en voetgangers: slechte kasseistroken op verschillende plekken worden hersteldIn het centrum van Lokeren liggen nog heel wat beschermde kasseistroken. Gemeenteraadslid Bruno Reniers (Meer dan Groen) bekloeg er zich over dat heel wat van deze stroken er heel slecht bij liggen.

Malaise bij Lineas is slecht nieuws voor spoorambities van de haven: "Problemen in de hele sector"Spoorvrachtbedrijf Lineas probeert de paniek te bedaren na een alarmsignaal van minister van mobiliteit Georges Gilkinet. De problemen bij de grootste Belgische operator zijn typerend voor de hele sector: de doelstelling om het goederenvervoer over het spoor tegen 2030 te verdubbelen, lijkt verder weg dan ooit.

Nieuwe generatie Chinese elektrische auto's scoort even goed op crashtests als Europese topmerkenDe tijd dat er gelachen werd met Chinese auto's – "Made in China" – is voorbij. Uit de Euro NCAP-crashtests blijkt dat de bekendste merken en modellen uit het Aziatische land zelfs even betrouwbaar en veilig zijn als Europese wagens.

Europese Centrale Bank laat de rente, na reeks rentestijgingen, ongewijzigdDe Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven ongewijzigd. Dat hebben de centrale bankiers van de eurozone donderdag in Frankfurt beslist.

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die van werkplek veranderenHet bus- en tramverkeer in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen is ernstig verstoord door een spontane staking

Bel20 kneusje van Europese beurzenDe Bel20 presteert sinds het begin van dit jaar ondermaats tegenover de rest van Europa. Te rentegevoelig, geen technologie en zwaargewichten die het laten afweten, vormen de oorzaak.