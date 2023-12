Europese Commissie wil beschermingsstatus van wolven versoepelen

Als het van de Europese Commissie afhangt, zullen wolven binnenkort minder goed moeten worden beschermd. Ze wil in de internationale conventie die de beschermingsstatus regelt wolven niet langer ‘strikt’ beschermen, zodat in een volgende fase ook de status in Europa kan worden versoepeld.

“De terugkeer van de wolf is goed nieuws voor de biodiversiteit, maar de concentratie van wolvenroedels in sommige regio’s in Europa is een echt gevaar geworden, vooral voor de veestapel”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. De beschermingsstatus van de wolf wordt geregeld door het in 1979 afgesloten Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten. De Europese Commissie wil nu via de EU-lidstaten bekomen dat het dier niet langer ‘strikt beschermd’, maar gewoon ‘beschermd’ wordt. Vervolgens zou de Europese wetgeving kunnen worden aangepast.“Om grote wolvenconcentraties actiever te kunnen managen, hebben lokale autoriteiten om meer flexibiliteit gevraagd”, zegt Commissievoorzitter Von der Leye





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

38 urenweek en bonus voor leraars in moeilijke scholen: zo wil commissie van wijzen onderwijs hervormenDe fundamenten van het Vlaamse onderwijs zijn dringend aan een grondige herziening toe. De commissie van wijzen, aangesteld door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), stelt in haar rapport een blauwdruk voor die ons onderwijs de 21ste eeuw moet binnenbrengen. Versobering en meer vertrouwen staan daarbij centraal.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Commissie van Wijzen lanceert 70 voorstellen voor professionalisering lerarenberoep: ‘Komt veel te laat’De Vlaamse regering gaf de commissie de opdracht om een modern school-­ en personeelsbeleid uit te tekenen. Bedoeling was dat ze van een wit blad kon

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Waarom Steven Creyelman (Vlaams Belang) aanblijft als voorzitter Commissie Legeraankopen‘We hebben niets te verbergen’, klinkt het bij het Vlaams Belang. En dus steunt ook de uiterst rechtse partij de 'dringende analyse' door de

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Europese Unie rekent op China om klimaatambities waar te makenOp de klimaattop in Dubai doet de Europese Unie haar best om de rest van de wereld ervan te overtuigen om vol in te zetten op hernieuwbare energie. Maar hoe wil de EU haar nobele ambities realiseren? Het gat tussen Europese dromen en daden blijft soms groot. Om die kloof in het klimaatvraagstuk te overbruggen, moet Europa op een concurrent rekenen: China.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Gouden Palm-winnaar ‘Anatomie d’une chute’ nu ook uitgeroepen tot beste Europese filmBij de uitreiking van de European Film Awards in Berlijn is Anatomie d’une chute van Justine Triet uitgeroepen tot beste film. De film won in totaal vijf prijzen en zag ook hoofdactrice Sandra Hüller bekroond. Mads Mikkelsen mag zich de beste acteur noemen voor The promised land.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Europese miljarden moeten ‘pestkop’ Viktor Orban overtuigenMeer dan 383 miljard euro. Zo veel zou de heropbouw van Oekraïne de komende tien jaar kosten, zo berekende onder meer de Wereldbank in februari dit jaar.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »