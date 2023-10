Europees-Australische handelsgesprekken struikelen over landbouw

“We hebben geen vooruitgang kunnen boeken”, zei de Australische handelsminister Don Farrell zondag na een ontmoeting met Europese vertegenwoordigers. “De onderhandelingen zullen voortgezet worden en ik ben hoopvol dat we ooit een deal kunnen sluiten die zowel Australië als onze Europese vrienden ten goede komt.”

Het overleg in Osaka werd gezien als dat van de laatste kans voor een akkoord in de nabije toekomst. Het zal naar verwachting jaren duren voor de onderhandelingen weer op gang komen. De Australische minister van Landbouw Murray Watt zei tegen de Australische zender ABC dat “deze legislatuur” waarschijnlijk geen nieuwe pogingen worden ondernomen. Dat zou betekenen dat de Australische regering pas na de parlementsverkiezingen van 2025 weer om de tafel wil gaan zitten.Al ruim vijf jaar werkten de Europese Commissie en Australië aan een vrijhandelsakkoord. Over de meeste zaken raakten Brussel en Canberra het al eens, alleen een aantal landbouwkwesties bleven overeind.

“De Europese Commissie betreurt het gebrek aan vordering tijdens de gesprekken in Osaka”, reageerde het uitvoerende orgaan van de EU. “Australië legde opnieuw landbouweisen op tafel die de recente onderhandelingen niet weerspiegelden.” De Commissie “blijft klaar om de onderhandelingen voort te zetten”. headtopics.com

Eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis toonde zich zaterdag in Osaka nog hoopvol door te zeggen dat een akkoord “binnen bereik” was. Ook Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski was overigens voor de gesprekken afgezakt naar Japan.

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen. headtopics.com

Kempens barbecueteam BBQ+ kroont zich tot Europees Kampioen 2023Barbecuecompetitieteam BBQ+ uit Mol heeft de meeste punten behaald tijdens de prestigieuze KCBS European BBQ Competite. Daarmee heeft het team de titel van Europees kampioen en International Team van het jaar in Europa 2023 in de wacht gesleept. Lire la suite ⮕

‘Vluchtelingencrisis? Opvang in de regio begint steeds meer een fata morgana te worden’Op 20 oktober publiceerde het Europees Asielagentschap (EUAA) nieuwe cijfers over het aantal asielaanvragen in de Europese Unie. Wat bleek? In augustus Lire la suite ⮕

Lode Ceyssens (Boerenbond): ‘De algemene Europese stikstofnorm is onzinnig voor Vlaanderen’Lees alles over de stikstofcrisis in ons dossier In de loop van november een akkoord sluiten over een definitief stikstofdecreet. Dat is de doelstelling Lire la suite ⮕

Al minstens 45 doden na mijnramp in KazachstanDaags na een explosie in een mijn van staalreus ArcelorMittal in Kazachstan zijn volgens de hulpverleners de lichamen van al 45 omgekomen mijnwerkers gevonden. Het mijnongeval is daarmee het dodelijkste sinds Kazachstan onafhankelijk is van de Sovjet-Unie. Lire la suite ⮕

Israëlische en Palestijnse mensenlevens beschermen doe je niet alleen met gewichtige beloftesAls Europese leiders beweren dat ze ‘elk mensenleven’ in Israël en Gaza willen beschermen, is dat een gewichtige belofte die ze met acties en daden zullen moeten waarmaken. Zeker als het grondoffensief losbarst. Lire la suite ⮕

EU demonstreert pijnlijke verdeeldheid bij VN-stemmingEnkele uren nadat Charles Michel vrijdagmiddag op het einde van de Europese top in Brussel de eenheid onder de 27 lidstaten over de oorlog tussen Hamas en Israël benadrukt had, lag die eensgezindheid voor het oog van de wereld alweer aan stukken in New York. Lire la suite ⮕