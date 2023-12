Europa's soft power moet verdedigd worden met harde macht, zegt Timothy Garton Ash

Europa heeft nog altijd een enorme soft power, betoogt Timothy Garton Ash, en het komt erop aan die nu ook met harde macht te verdedigen. ‘Miljoenen Europeanen voelen zich, net als ik, thuis in de andere landen van de EU’, zegt de Britse journalist en historicus Timothy Garton Ash. ‘Dat hebben we wel bereikt. Maar als je kijkt naar de crisis in de eurozone, de oorlog in Oekraïne of de vluchtelingencrisis, dan gaat die empathie niet ver genoeg.

’ In, ‘een persoonlijke geschiedenis van Europa’, beschrijft Garton Ash het tijdperk dat begon met de val van de Berlijnse Muur in 1989 en eindigde met de invasie van Oekraïne in 2022.Timothy Garton Ash: Net als bij een voetbalspel zijn er twee helften: we hebben de eerste helft van 1989 tot 2008, waarin we een ongekende vooruitgang zien in de verspreiding van vrijheid en democratie, en de uitbreiding van de Europese Unie met landen die voorheen niet op de kaart stonde





Wat hebben Bruno Tobback en Wouter Beke in Europa te zoeken?‘In Brussel hoort niemand je roepen.’ In het tweede seizoen van de legendarische Deense fictieserie Borgen willen de premier en haar geslepen spindoctor

Podcast Waarom Europa?: ‘Het Belgische begrotingstekort tijdens het Raadsvoorzitterschap is gênant’Wordt België tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op de vingers getikt? 'Het is gênant, en er is geen sense of urgency', vertelt professor Europese politiek Steven Van Hecke in de maandelijkse Knack-podcast Waarom Europa?

Europa en de hypocrisie in het omgaan met schendingen van mensenrechtenHet stellen van geopolitieke belangen boven universele mensenrechten is onaanvaardbaar. Europa hanteert een dubbele standaard in het omgaan met schendingen van het internationaal recht, wat resulteert in een kloof tussen retoriek en daden.

Europa kreunt onder winterweer, code geel in Vlaanderen: gevaarlijk glad op de wegGrote delen van Europa worden geteisterd door zware sneeuwval: een skigebied moest de deuren sluiten, vliegverkeer werd stilgelegd, en in Oostenrijk en Duitsland vielen er doden te betreuren.

Verkoop elektrische auto’s in Europa stagneert: Duitse autobazen beleven slapeloze nachtenDe gevolgen van de snel voortschrijdende klimaatverandering worden elke dag duidelijker zicht- en voelbaar. Vandaar is het onbegrijpelijk dat wij er als

