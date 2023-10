Euroclear verdient 3 miljard op activa Rusland

Het bedrijf met hoofdzetel in Brussel blokkeerde na de Europese sancties alle aandelen, obligaties en andere ­financiële instrumenten van Russische klanten die op de sanctielijst staan, samen goed voor bijna 200 miljard euro. Maar die bevroren aandelen en obligaties brengen wel nog een ­dividend en rente op. Geld dat ­Euroclear op zijn beurt herbelegt.

Premier Alexander De Croo kondigde vorige week aan dat België 1,7 miljard euro zal investeren in een fonds voor Oekraïne. Het geld komt van de opbrengst van de Belgische vennootschapsbelasting op de winsten van Euroclear.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen.

