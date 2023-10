EU-leiders dringen aan op ‘humanitaire corridors en pauzes’ voor Gaza

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

Vandaag om 14:20Vandaag om 10:48Vandaag om 16:40Zeker achttien doden bij schietpartij in VS: ‘Klopjacht naar schutter gaat onvermoeid voort’Dakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...

Lire la suite:

destandaard »

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tuésD'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la... Lire la suite ⮕

Conflit Isräel-Gaza : Erdogan 'annule' tout déplacement en Israël et attaque l'Occident 'hypocrite',Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël et... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : 'violations claires' du droit humanitaire à Gaza selon le chef de l'ONU, Israël annule sa rencontre avec GuterresDeux nouvelles otages ont été libérées lundi soir par le Hamas, sommé par les États-Unis de relâcher toutes les... Lire la suite ⮕

L’aide de l’ONU à Gaza menacée de paralysie, discussions autour d’une « pause » humanitaireSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕