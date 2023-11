Étrange accident cette nuit à Ranst : « On ne sait pas ce qui s’est passé »

C’est un étrange accident qui est survenu sur la E313 à hauteur de Ranst, en Flandre, ce mercredi matin. Selon les informations de la Gazet van Antwerpen, deux voitures se sont retrouvées, pour une raison encore inconnue, dans le canal.L’accident s’est produit cette nuit aux alentours de 2h30 du matin.

« On ne sait toujours pas exactement ce qui s’est passé », explique Jana Verdegem, porte-parole de la police fédérale, à nos confrères. « En direction d’Anvers, deux voitures ont dévié de leur trajectoire pour une raison inconnue et se sont retrouvées sur le bas-côté », ajoute-t-elle.

Twee wagens belanden in berm naast E313 in RanstOp de E313 ter hoogte van Ranst zijn afgelopen nacht twee wagens door onbekende reden van de rijbaan afgeweken en in de gracht beland. De auto's moesten worden getakeld, niemand raakte gewond.

