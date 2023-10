États-Unis : nouvelle journée de chasse à l'homme après la pire fusillade dans le Maine

La police américaine a lancé jeudi une gigantesque chasse à l’homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant, tuant au moins 18 personnes, la pire fusillade de l’année aux États-Unis. Ce vendredi les recherches étaient toujours en cours.

La tuerie de mercredi est la pire aux États-Unis depuis celle de l'école d'Uvalde au Texas, où un tireur avait abattu 19 enfants et deux enseignantes en mai 2022. Selon le site Gun Violence Archive, depuis le début de l’année, 565 fusillades de masse ont eu lieu aux Etats-Unis. 35.386 personnes sont mortes à cause de la violence par arme à feu en 2023, aux Etats-Unis.

