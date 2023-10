États-Unis : chasse à l’homme après la pire fusillade de l’année

La police américaine a lancé jeudi une gigantesque chasse à l’homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant, tuant au moins 22 personnes, la pire fusillade de l’année aux États-Unis.

Selon Mike Sauschuck, la police a localisé un véhicule recherché (un SUV blanc) à Lisbonne, localité située à une douzaine de km de Lewiston, où les habitants ont également été appelés à rester chez eux. M. Card n’était pas dans le véhicule, selon des informations de presse. Les tirs ont éclaté dans au moins deux lieux différents, une salle de bowling et un bar-restaurant, selon la police locale.

