Esther (20) opent gloednieuwe patisseriezaak Pathesterie: “Ik gebruik familierecept voor koekjestaart”

Esther Beullens uit Kasterlee opent al op haar twintigste haar eigen patisseriezaak. Op zondag 29 oktober verwelkomt ze de eerste klanten in Patestherie langs de Turnhoutsebaan in Kasterlee. “Ik …VanRoey | EuroSys is De Kempenaar 2023. Het Turnhoutse ICT-bedrijf kreeg die bekroning van ondernemersforum Etion. De andere genomineerden waren Plantrent Group uit Beerse en FRAKO uit Weelde.Pop-up Europa strijkt van vrijdag 3 november tot en met vrijdag 15 december neer in Kasterlee en Lille.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …De nieuwe partij Actief2460 uit Kasterlee pleit voor de aanleg van een noodbrug over de Kleine Nete op de grens van Lichtaart en Geel. De huidige brug aan de Olensteenweg is al bijna twee weken …

Een groep van de Akabe-scouts ’t Kruierke uit Balen, die vorige zondag met een aantal kinderen met een beperking op bezoek was in pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee), voelt zich onheus …Liefhebbers van amateurfotografie kunnen op zondag 29 oktober en op woensdag 1 november in het ontmoetingscentrum van Lichtaart (Kasterlee) terecht. headtopics.com

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

“Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval

'Als Inno verdwijnt, heb ik echt een probleem, ik koop zowat al mijn kleren hier'Het laatste Belgische warenhuis staat te koop. Doorgewinterde fans vrezen voor de toekomst van hun vaste waarde. 'Inno is een stuk geschiedenis: als ze de naam veranderen, hoeft het voor mij niet meer.'

'Mijn sterrenbeeld is Maagd, ik ben queer en ik huil veel': het bijzondere levensverhaal van topcartooniste Mar Maremoto'Ze noemen me Mar. Ik heet Mariana, maar niemand kent me bij die naam. Ik leef in Mexico-Stad, een plek waar ik evengoed haat als liefde voor voel. Ik

Pop-up Europa strijkt neer in buurgemeenten: "Allerlei activiteiten om EU dichterbij te brengen"Pop-up Europa strijkt van vrijdag 3 november tot en met vrijdag 15 december neer in Kasterlee en Lille. Tijdens die periode organiseren de provincie Antwerpen en de gemeentebesturen van Kasterlee en Lille allerlei gratis activiteiten om de Europese Unie (EU) wat dichter bij de inwoners te brengen.

Willem-Frederik Schiltz over zijn keuze voor Antwerpen: "Ik geef het signaal dat ik niet weg ben""De omstandigheden waarin ik mijn ambitie als kandidaat lijsttrekker van Open Vld Antwerpen bekend maakte, waren inderdaad bizar, maar ik wil mijn engagement tonen." Dat zegt Willem-Frederik Schiltz in een eerste reactie nadat hij zijn ambitie voor Antwerpen had aangekondigd.

Leen Dendievel openhartig in 'De tafel van Gert': "Ik heb een abortus ondergaan toen ik 19 jaar was"Leen Dendievel heeft in De tafel van Gert op Play4 onthuld dat ze op haar 19de abortus had ondergaan. De actrice en auteur schrijft ook over die episode in haar leven in haar nieuwe boek De zin van een kind, dat net uit is.

Jonge Japanse makers kiezen opnieuw voor oude technieken: 'Ik wil vooral het ambacht in stand houden'In Japan lopen ze niet al te hoog op met hun traditionele ambachten, waardoor die stilaan dreigen uit te sterven. Een paar jonge makers willen het tij keren: zij blazen de tradities nieuw leven in, met een frisse vormentaal.