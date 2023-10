Espanola a très vite plié le derby contre Baudour: «Perdre la tranche a fait

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P3B | Thulin surclasse Honnelles: «Très content de me montrer décisif dans un match au sommet!» (+ VIDEOS DE BUTS ET INTERVIEWS) Zoom sur la P3B: Lens prend son premier point, il n’y a plus d’équipe invaincue, Cuesmes a souffert face à Saint-Ghislain-Tertre-HautrageHavré a accueilli la Champions League et l’Europa League de Subbuteo: l’AS Hennuyer, de Frameries, a étonné, le Lion’s Eugies espérait mieux faire (+ VIDEOS)

P1| Hornu a dû aligner un gardien de 55 ans et s’est fait atomiser par Soignies: «Cette fois, j’ai pété un câble»

Olivier Schoonejans se confie sur le départ d’Alix Battard: «Ça me fait drôle de perdre mon binôme»La journaliste quittait la présentation du RTL Info 13 Heure, ce vendredi. Depuis 15 ans, elle travaillait en binôme avec Olivier Schoonejans. Lire la suite ⮕

'J'allais tout perdre et aujourd'hui, j'ai tout gagné' : les alcooliques anonymes en congrès ce week-end pour reconstruire davantage de viesLe congrès annuel des alcooliques anonymes se déroule en ce moment en Province de Liège à Spa. Un millier de personnes... Lire la suite ⮕

Alors que sa famille a été décimée dans une frappe aérienne, ce journaliste d’Al Jazeera décide de reprendre lCorrespondant pour la chaîne Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh a vu toute sa famille perdre la vie à Gaza dans une frappe aérienne de l’armée israélienne. Un jour après le drame, il a décidé de retourner à l’antenne. Lire la suite ⮕

Les Francs Borains se font dépasser par Beveren et marquent le pasDéfaits à Beveren, les Francs Borains reculent dans le classement. Ils tenteront de se refaire une santé en coupe de Belgique, dans un match où ils ont moins à perdre, à Saint-Trond. Lire la suite ⮕