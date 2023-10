Erwin Van Den Bergh rend son tablier de coach à Hognoul (P3B): «J’espère que cette décision servira d

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P3B | Un Hermalle dominant s’offre le derby face à Hermée: «On a fait preuve de caractère et on a remporté la bataille sur le terrain» (+ VIDEOS des buts) Trooz (P1) vaincu par un Sart particulièrement réaliste dans une rencontre qui a vu les deux équipes inscrire un total de 8 butsD2B | Un SL16 Futsal du Standard de Liège sans grand impact et piégé par Proost Lierse (avec VIDÉO de tous les BUTS)

Boechoutse VV wint thuis van Wijnegem B, mede dankzij twee treffers Van Den BosscheBoechoutse VV versloeg Wijnegem B zondag met 3-0. Lire la suite ⮕

Parket verspreidt robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschootHet parket van Oost-Vlaanderen heeft zondagavond een robotfoto verspreid van de vermoedelijke dader van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen (58) in Sint-Lievens-Houtem. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à MaasmechelenPas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde... Lire la suite ⮕

Van Gool scoort vier keer voor Oppuurs dat wint van WillebroekseWillem Van Gool sloeg 4 keer toe toen Oppuurs Willebroekse versloeg met 6-2 in de thuiswedstrijd. Lennart Jenart en Rik Verbiest scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Willebroekse's doelpunten gemaakt werden door Demir Zejnelagic. Lire la suite ⮕

Wim Van Huffelen, de ambtenaar van 800 miljoen euro, gaat met pensioenWim Van Huffelen is vanaf 1 november officieel met pensioen. Hij kijkt dan terug op een ambtenarenloopbaan van 39 jaar in de gemeente Stabroek, waarvan 35 jaar als gemeentelijk ontvanger, wat nu directeur financiën heet. In al die jaren passeerde bij hem meer dan driekwart miljard euro werkingsgeld voor de poldergemeente. Lire la suite ⮕

Zoekactie met 130 militairen en beloning van 46.000 euro: zege van Liverpool overschaduwd door ontvoering oudeLiverpool heeft zaterdagnamiddag op de tiende speeldag in de Premier League een simpele overwinning geboekt tegen Nottingham Forrest. Het werd 3-0 op Anfield Road. Al zal de zege hen voorlopig worst wezen in Liverpool. De partij werd overschaduwd door de ontvoering van de ouders van aanvaller Luis Diaz. Lire la suite ⮕