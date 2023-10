Er “kringelde een blauw rookje” omhoog, er werd gehuild en geschreeuwd: de moordaanslag op de koning der Belge

We schrijven 1902: vanuit de menigte die in de Brusselse straten de koning stond toe te juichen, stapte plots een man naar voren die met een revolver in zijn gestrekte arm twee keer op de koninklijke koets schoot. De aanslag op Leopold II was de allereerste terreuraanslag in ons land, maar er was een assisenproces nodig om te begrijpen wat de bedoelingen waren van de Italiaanse boekenverkoper.

Liv (49): "Ik ben op m'n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee"

'Friends'-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Baaldag voor Hanne en Stijn Desmet: overtredingen en val in finales voor Belgische shorttrackersOp de eerste finaledag van de tweede Wereldbeker in het Canadese Montreal ging Hanne Desmet zich zaterdag in de finale van de 1500 meter te buiten aan twee overtredingen en viel broer Stijn Desmet in zijn eindstrijd op die afstand in kansloze positie en om zo als zevende te eindigen. Lire la suite ⮕

Hanne en Stijn Desmet spoelen eerdere teleurstelling door en loodsen Belgische gemengde aflossingsploeg naar wDe Belgische gemengde aflossingsploeg heeft zaterdag tijdens de Wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Montreal de B-finale gewonnen. Het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel ging de Verenigde Staten (tweede) en Frankrijk (derde) voor. Lire la suite ⮕

Mannetjesorka gespot voor Belgische kustVoor de Belgische kust zwemt sinds zondagochtend een mannetjesorka. Het is de allereerste bevestigde waarneming van een orka voor onze kust. Lire la suite ⮕

Marbella op klaarlichte dag opgeschrikt door schietpartij tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelenDe Spaanse badstad Marbella werd zaterdag, op klaarlichte dag, opgeschrikt door een schietpartij. Minstens twee mensen raakten daarbij gewond. Volgens de Spaanse krant El Pais gaat het om een confrontatie tussen een Belgische en Nederlandse drugsbende. Lire la suite ⮕

Football belge : D1A: Charleroi surpris par EupenLes Pandas ont mis fin à une série de six défaites en battant une équipe carolo qui leur a pourtant été supérieure avant le repos. Mais en football, il faut pouvoir marquer... Lire la suite ⮕