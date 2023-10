Epargne, loyer: voici tout ce qui change ce 1er novembre

Les loyers des logements énergivores peuvent à nouveau être indexés en Walloniepourront à nouveau indexer leur loyer à partir du 1er novembre.

L’indexation avait été gelée l’année dernière dans le contexte de forte hausse des prix de l’énergie, pour protéger les personnes vivant dans des logements mal isolés.seuls les loyers des logements affichant un certificat PEB A, B ou C pouvaient être indexés totalement

, les autres PEB imposant une indexation limitée ou carrément interdite (pour les PEB F et G). Cette mesure prend fin le 1er novembre en raison d'Le gel de l'indexation des loyers des logements énergivores a déjà pris fin en Flandre depuis le mois d'octobre. A Bruxelles, l'ensemble des bailleurs peuvent également à nouveau indexer leurs loyers.

Belfius a décidé d’adapter dès le 1er novembre le taux de base et la prime de fidélité en vigueur sur ses comptes d’épargne.le taux de base passera de 0,20% à 0,25% et la prime de fidélité sera d’1,75%, contre 1,05% précédemment., soit une hausse de 0,10%, tandis que la prime de fidélité connaîtra une même progression, pour culminer à 0,55%. Le taux d’intérêt global atteindra, ici, 1,10%.

La prime de fidélité n’est pour rappel acquise que sur les montants qui sont restés de manière ininterrompue sur le compte d’épargne réglementé pendant 12 moisjusqu’à 980 euros d’intérêts/an si le compte est ouvert à un seul nom et jusqu’à 1.960 euros pour ceux ouverts au nom de deux personnes mariées ou de deux cohabitants légaux. headtopics.com

