Ensemble Markant verzoent Hebreeuws en Arabisch in concert

Het vocaal ensemble Markant voerde Jubilate Deo vorig jaar al met succes op. Dat was toen meteen een Belgische première van het hedendaagse klassieke werk van de Amerikaanse componist Dan Forrest. Dat is gebaseerd op de bijbelse Psalm 100, die luidt ‘jubel tot God, gans de aarde’. In de compositie krijgt die een opvallend multicultureel – en jammer genoeg tegelijk heel actueel - kantje.

“De teksten zijn deels in het Latijn, Chinees, Hebreeuws, Arabisch, Spaans, Nederlands en zelfs in het Zulu. Maar onze dirigent Joris Van Hasselt hamert er wel op dat de zangers heel goed beseffen wat de inhoud is van wat ze precies zingen. De Engelse vertaling staat er ook naast. Vooral Het tweede deel is helaas brandend actueel doordat het zowel Hebreeuwse als Arabische verzen met elkaar verzoent.

De opvoering vindt dit keer plaats met een 180-koppig koor, waarbij Markant vocale versterking krijgt van de gemengde koren Helicon uit Lier, Lejra uit Merksem en Waelrant uit Borgerhout. Ook solisten Klara Vermeer en Herlinde Van De Straete zijn opnieuw van de partij. headtopics.com

Symphony of Giving vindt op zondag 12 november om 14.30u en 19.30u plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets kosten 39 euro, of 100 euro voor een vip-arrangement.Jupiler Pro LeagueMet Jubilate Deo brengt het vocaal ensemble Markant uit Herentals een unieke muzikale voorstelling in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het hedendaagse klassieke werk omvat tekst in zeven …Het Herentalse restaurant MZE heeft aan de overkant in de Kerkstraat een nieuwe afdeling geopend.

Naast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap. Veel doelpunten waren het logische verdict. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen …Het gaat goed met Flandria, ook in de wedstrijd tegen VC Herentals werd een zege behaald. De winst van zaterdag betekent de vijfde winst op rij voor Flandria. headtopics.com

Thierry Neuville: 'Deuxième, ce n'est pas si mal dans l'ensemble'Thierry Neuville (Hyundai) pointe au 2e rang rallye d'Europe Centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la 2e journée de vendredi, en République tchèque. Lire la suite ⮕

De 5 à 8 : voici nos bulletins des joueurs de l’Olympic de Charleroi aprèsLes Dogues, à leur affaire dans l’ensemble,se sont imposés 2-1 ce samedi soir. Lire la suite ⮕

Journée internationale de l’Internet : Journée internationale de l’Internet: la vidéo de plus en plusLe streaming de vidéos est l’activité principale en ligne, et représente environ 65% de l’ensemble du trafic. Netflix a désormais dépassé YouTube Lire la suite ⮕

Prudence si vous sortez ce samedi soir : l’IRM place le pays en alerte jaune contre les vents forts jusqu’àL’ensemble du pays a été placé en alerte jaune au vent à partir de samedi 21h00 jusqu’à dimanche 20h00, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Lire la suite ⮕

De 5 à 8 : voici nos bulletins des joueurs de l’Olympic de Charleroi aprèsLes Dogues, à leur affaire dans l’ensemble,se sont imposés 2-1 ce samedi soir. Lire la suite ⮕

Journée internationale de l’Internet : Journée internationale de l’Internet: la vidéo de plus en plusLe streaming de vidéos est l’activité principale en ligne, et représente environ 65% de l’ensemble du trafic. Netflix a désormais dépassé YouTube Lire la suite ⮕