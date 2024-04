Enquête sur la mort d'Emile : recherche d'autres ossements

Quatre jours après la découverte du corps du petit Emile dans le Haut-Vernet, les enquête urs sont toujours sur place pour tenter de découvrir comment le petit garçon a pu perdre la vie. Comme l’a indiqué le procureur de la République d’Aix-en-Provence lors d’une conférence de presse organisée ce matin, toutes les pistes sont toujours ouvertes.Selon nos confrères du Point, la priorité des enquête urs aujourd’hui est de retrouver d’autres ossements du petit garçon.

Jusqu’ici, seul son crâne a été retrouvé par une promeneuse. Des spécialistes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ont pu déterminer que le crâne présentait de « petites fractures et fissures post mortem » ainsi que des « traces de morsures animales », mais sans plus, avait précisé le Procureur. Il semble acquis qu’Emile n’a pas reçu de coup violent sur la tête avant de mouri

Emile Enquête Mort Ossements Crâne Fractures Morsures Animales

