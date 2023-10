En weer sluit Europa de ogen voor de wreedheden van Israël

Gisteren om 14:20Gisteren om 14:20Gisteren om 14:57Landbouw heeft geen chemische stikstof nodigHoeveel oorlogsmisdaden nog voor Europa oproept tot een staakt-het-vuren in Gaza?Zelfbegoocheling is het begin van alle vuiligheidReportageStefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

‘De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek’Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel. Lire la suite ⮕

Rode Kruis: ‘Amper 9000 euro ingezameld voor slachtoffers in het Midden-Oosten’Rode Kruis-Vlaanderen zamelde nog maar 9000 euro in voor humanitaire hulp na de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Het contrast met de noden Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

Conflit Isräel-Gaza : Erdogan 'annule' tout déplacement en Israël et attaque l'Occident 'hypocrite',Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël et... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

EU-leiders dringen aan op ‘humanitaire corridors en pauzes’ voor GazaMet zijn eis dat de EU zou pleiten voor een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, deed de Spaanse premier Pedro Sanchez de discussies over de oorlog in het Midden-Oosten in de soep draaien. Pas na vijf uur was er een akkoord. Lire la suite ⮕