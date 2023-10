En région liégeoise, Trasis vise à doubler sa masse salariale pour passer à 600 employés

Trasis est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions permettant la production de produits radiopharmaceutiques destinés aux diagnostics et traitements de cancers et maladies dégénératives.

'On doit encore engager entre 50 et 80 personnes l'année prochaine, et l'année d'après encore 100 personnes', pour atteindre une masse salariale de 600 employés en 2025, table le vice-président. Trasis fabrique en Belgique un matériel très spécifique, un synthétiseur, qui est un robot installé dans les robots-pharmacies pour fabriquer les molécules qu'on injecte dans le corps pour réaliser des PET-scan.

