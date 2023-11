En province de Luxembourg, c’est à Attert que l’on gagne mieux sa vie !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Le revenu moyen d’un belge était de 20.357 euros selon les données publiées récemment par Statbel. Sans surprise, les communes où l’on gagne le plus sont flamandes.

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage

Quartier bouclé, pompiers et forces de l’ordre en nombre : voici ce qu’il se passe à la Rue du Musée à Arlon !

La Belgique s'impose face au Grand-Duché de Luxembourg en préparation à AnversLes Red Wolves se sont imposés 31 à 27 (mi-temps: 15-15) face au Grand-Duché de Luxembourg en match international de préparation, mercredi à Anvers. Lire la suite ⮕

Prévisions météo: un avertissement jaune à venir cette semaine, les Belges invités 'à la prudence'Une alerte jaune au vent a été émise par l'IRM pour la journée de jeudi, à l'approche de la tempête Ciaràn. Lire la suite ⮕

Matthias Casse, le leader des douze Belges à Montpellier, veut un 2e titre continentalMatthias Casse, N.1 mondial en moins de 81 kg, sera le leader de la délégation belge forte de cinq femmes et sept hommes aux championnats d'Europe de judo organisés de vendredi à dimanche à Montpellier en France. Lire la suite ⮕

– Gaza : est-ce que des armes destinées à Israël transitent par les aéroports belges ?C’est une question que se posent les syndicats du secteur aéronautique en Belgique. Ils affirment qu’en Belgique, de... Lire la suite ⮕

Duitse minister twijfelt aan uitfasering kolencentrales in 2030In het regeerakkoord van 2021 sprake de Duitse sociaal-democraten, de groenen en het liberale FDP van Lindner af om de uitfasering van de Lire la suite ⮕

La Semois est sortie de son lit à plusieurs endroits de la Province de Luxembourg : un phénomène tout aussiLa Semois en crue offre toujours des images qui ne laissent pas indifférent. Depuis ce week-end, la rivière est montée à plusieurs endroits de la province. Lire la suite ⮕