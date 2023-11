En panne dans un parking, il sort de sa voiture pour la pousser et c’est le drame : une cycliste de 57 ans

C’est un véritable drame qui s’est joué ce mardi soir aux Pays-Bas. Selon les informations de HLN, une dame de 57 ans a perdu la vie après avoir été renversée par une voiture qui était poussée par des gens dans une pente.L’accident est aussi dramatique qu’étrange, puisque la victime se trouvait sur son vélo sur le parking d’un centre commercial, quand elle a été heurtée par le véhicule.

Il s’agissait de la voiture d’un homme et de sa femme, qui étaient occupés à la pousser car elle était tombée en panne dans le parking.La voiture ne démarrant pas, l’homme, âgé de 62 ans, est sorti pour la pousser avec sa femme. Mais le véhicule se trouvait en pente. Il n’y avait donc plus personne dans le véhicule quand le drame est arrivé.

