En op het Kiel is ‘t Halloween: Club Brugge smeert Beerschot 0-6 aan met dank aan wervelende Andreas Skov Olsen

CROKY CUP. Meteen vier eersteklassers uitgeschakeld in 1/16de finales, topclubs laten zich niet verrassenTissoudali en Kums loodsen AA Gent voorbij gretig Patro, maar Buffalo’s brengen zichzelf na rust in nestenEen nieuwe opdoffer voor Westerlo: tweedeklasser Beveren knikkert Kemphanen genadeloos uit de beker

Vertimmerd Genk moet geen indruk maken en plaatst zich met ruime zege tegen Visé voor achtste finalesKV Kortrijk kent alle moeite tegen tienkoppig Dender, maar stoot na strafschoppen wel door

Beerschot maakt zich klaar voor bekerfinale tegen Club BruggeBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Er werden maar liefst 9.500 tickets verkocht voor de bekerwedstrijd. Lire la suite ⮕

Paul Beloy en Mo Messoudi wonnen met Beerschot de bekerfinale tegen Club Brugge: “We waren de underdog, maar hBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Als tweedeklasser zullen die van ‘t Kiel dat duel uiteraard aanvatten als underdog. Maar dat was ook het geval in 1979 en 2005 toen Beerschot in de finale van de beker telkens te sterk bleek voor Club Brugge. Lire la suite ⮕

Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ookThibaud Verlinden (24) is ook dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Beerschot. Woensdag neemt hij het in de beker op tegen Club Brugge, de club waar zijn vader Dany (60) naam en faam maakte. Tegenwoordig is Dany keeperstrainer bij Dender, de ploeg die afgelopen zondag met 0-1 ging winnen bij… Beerschot. Lire la suite ⮕

LIVE. Kan Beerschot in volgepakt Olympisch Stadion stunten tegen Club Brugge?De zestiende finales van de beker sluiten we af met een knaller: Beerschot versus Club Brugge. Ruim 10.000 toeschouwers zakken vanavond af om het Olympisch Stadion nog eens zoals vanouds op stelten te zetten. Lire la suite ⮕

Club Brugge vecht coronaschikking aan met tv-zenders: “Indien we akkoord gaan, betalen we meer dan de andere cClub Brugge is het niet eens met de schikking die de Pro League trof met de tv-rechtenhouders om hen tegemoet te komen in het coronaseizoen, waarin de competitie werd stopgezet na 29 speeldagen en Club tot kampioen werd gekroond. Dat er geen play-offs werden gespeeld, was voor de zenders een forse tegenvaller. Lire la suite ⮕