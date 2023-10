En Inde, une collision entre deux trains fait au moins 13 morts : « Mes condoléances aux familles endeuillées 

Le déraillement s’est produit entre les villes d’Alamanda et de Kantakapalle dans l’État de l’Andhra Pradesh après le non-respect d’un signal par un train transportant des voyageurs.« Treize passagers sont décédés et 50 autres sont blessés. Les opérations de secours sont en cours », a déclaré à la presse Nagalakshmi S., un responsable du gouvernement local.

L’Inde, qui possède un des réseaux ferroviaires les plus vastes du monde, a connu un grand nombre d’accidents de train meurtriers dans son histoire. La sécurité s’est toutefois améliorée ces dernières années à la faveur d’investissements et d’améliorations technologiques.

