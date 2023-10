En Belgique, comment le soutien à Israël est devenu un marqueur de droite

Le fascisme canal TikTok historique, c’est lui. L’actualité du conflit israélo-palestinien doit le démontrer à ses milliers de followers. Poings serrés, haltères neufs en mains, idées vieilles en tête, Dries Van Langenhove a remis les choses au point.

Mais l’ancien député Vlaams Belang, qui a quitté la Chambre le temps de mener sa défense dans son procès pour négationnisme et racisme, lui, s’énerve de cette rupture historique, contre ceux, parmi ses camarades, qui lui disent: «Les juifs sont contre les musulmans, je suis contre les musulmans, alors je suis pour les juifs», explique-t-il en quelquespour biceps.

Pendant la Guerre des Six-Jours, une manifestation de soutien à Israël avait rassemblé 20 000 personnes à Bruxelles. On distingue sur cette photo trois anciens Premiers ministres, Paul-Henri Spaak, Théo Lefèvre et Pierre Harmel.Dans l’entre-deux-guerres, le sionisme est de moins en moins minoritaire parmi les Juifs de Belgique, qui, dans certains secteurs, l’industrie textile notamment, affilieront des sections juives dans les organisations syndicales. headtopics.com

Ce conflit marqua, pour la Belgique en tout cas, un zénith de sympathie proisraélienne. A Bruxelles, une manifestation de solidarité avec Israël rassembla plus de vingt mille personnes. Six ans plus tard, le 16 novembre 1973, juste après la guerre du Kippour, un appel fut publié dans le quotidienet titré «Israël n’est pas isolé». Parmi les signataires de ce «rassemblement pour Israël», outre Gaston Eyskens, les socialistes Pierre Vermeylen et Louis Major, les libéraux Albert Lilar, Frans Grootjans et Norbert Hougardy, mais aussi Jean Gol (alors au Rassemblement wallon) ou Roger Nols (alors au FDF).

