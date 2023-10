En 35 ans, Spacebel a amené Liège dans l’espace à plus de 50 reprises

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Commerce en centre-ville : Visé tire son épingle du jeu, Liège sauve les meubles grâce à ses petites rues piétonnes et Aywaille s’effondre

« Comment Willy Demeyer a transformé Liège depuis 25 ans: ‘On a été visionnaires’ »En un quart de siècle, la ville a été transfigurée. Un quart de siècle? La durée actuelle du maïorat de Willy Demeyer. Tout sauf une coïncidence. Lire la suite ⮕

Pollution sonore autour de Liege Airport : seules 21 mesures sur 179 dépassent la normeLa Sowaer vient de livrer les résultats de l’étude sur la pollution sonore qu’elle a menée autour de Liege Airport. Et les résultats sont plutôt bons : seules 21 mesures sur les 179 réalisées dépassent la norme. Lire la suite ⮕

– BNXT League : Liège Basket fait mieux que le forfait, mais perd sur le parquet d’AnversAprès la saga des coulisses, le match entre Anvers et Liège a donc été joué. On retiendra que tout s’est bien passé et que Liège a fait mieux qu’un score de forfait avec une très honorable défaite de dix points seulement. Lire la suite ⮕

Un homme interpellé après avoir frappé l’employé d’un magasin à LiègeSamedi, un homme a été interpellé après avoir frappé l’employé d’un magasin qui pensait qu’il avait commis un vol à l’étalage. Lire la suite ⮕

Les Futures d'Anderlecht s'imposent à Liège avec un doublé de Lilian VergeylenLe RSCA Futures, l'équipe des moins de 23 ans d'Anderlecht, s'est imposé (0-2) dimanche soir en déplacement au stade de Rocourt, l'antre du RFC Liège, lors de la 10e journée de Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

Un SL16 Futsal du Standard de Liège sans grand impact et piégé par Proost LierseLes Rouches ont chuté pour la première fois de la saison à domicile, ce vendredi soir, au terme d’une rencontre très agitée, face à des Anversois solides et compacts qui ont réussi à se montrer particulièrement efficaces. Lire la suite ⮕