Elon Musk annonce que xAI rendra sa première IA accessible à un groupe limité

« Demain, @xAI rendra sa première IA accessible à un groupe limité », a indiqué l’entrepreneur sur son réseau social X, anciennement Twitter. « Par certains aspects importants, c’est la meilleure qui existe actuellement. »Elon Musk avait officialisé la création de xAI début juillet, expliquant que son but était de « comprendre la véritable nature de l’univers », sans plus de précision.xAI a aussi vocation à développer des outils d’IA en collaboration avec des sociétés contrôlées par Elon Musk

.Le milliardaire a recruté des informaticiens ayant travaillé pour OpenAI, Google, Microsoft ou Tesla, et qui ont participé à la création de plusieurs interfaces d’intelligence artificielle générative.Depuis le lancement de la plus connue d’entre elles, ChatGPT, il y a près d’un an, l’IA générative fait l’objet d’une concurrence féroce entre les géants du secteur, principalement Microsoft et Google, mais aussi Meta (Facebook) et des start-up comme Anthropic ou Stability AI.Lors d’une discussion sur X, mi-juillet, Elon Musk avait décrit le projet comme la recherche du « moyen le plus sûr de créer une intelligence artificielle », c’est-à-dire pour éviter des dérives ou qu’elle se retourne contre ses utilisateurs et ses concepteurs.Pour ce faire, le Texan d’adoption entendait bâtir une interface « curieuse et qui recherche la vérité

:

