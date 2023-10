‘Elke ochtend ben ik gelukkig dat we nog leven’

Gisteren om 14:34Gisteren om 10:48Gisteren om 16:40Baudet krijgt klap op het hoofd vlak voor omstreden lezingEen huis kopen: met twee of alleen?5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Opnieuw hulpgoederen aangekomen in Gazastrook

Israël bombardeert opnieuw honderden doelwitten in Gazastrook

De Croo: "Hamas moet gijzelaars vrijlaten, Israël moet blokkade Gazastrook stoppen"De extremistische Palestijnse organisatie Hamas moet al zijn gijzelaars onvoorwaardelijk vrijlaten, maar tegelijk moet Israël de "onaanvaardbare" blokkade van de Gazastrook stopzetten.

Het Arabisch antisemitisme kwam er door het zionisme, niet omgekeerdIn de Arabische wereld is er pas sprake van echt ­antisemitisme sinds de Palestijnse Nakba, schrijft Geert Vervaele.

'Godvergeten' doet steeds meer gelovigen afhaken: "Nee, mijn dochtertjes doen hun communie niet meer"Pastoor Andy Penne van Holsbeek kaart aan dat mensen na Godvergeten afhaken voor doopsels, communies en kerkelijke begrafenissen. In Kapellen zegt An Luyten dat ze haar twee dochtertjes hun communie niet meer laat doen: "Toen ik naar een infoavond ging in de kerk, werd daar met geen woord gerept over Godvergeten.

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de 'Red Notice' die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld.