Elise Mertens et Storm Hunter gagnent leur 2e match et s'assurent une place en demi-finale

Le deuxième match de poule d'Elise Mertens (WTA 5 en double) et l'Australienne Storm Hunter (WTA 3 en double) au WTA Finals de Cancun, au Mexique, le Masters féminin de tennis joué sur surface dure et doté de 9 millions de dollars, a vu la victoire de la paire belgo-australienne.

La partie avait été interrompue par la pluie la veille à 7-5, 2-0 face au duo réunissant l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 21) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 22), classé tête de série N.8, et s'est achevée mercredi par un succès 7-5, 6-4 au bout d'un total de 1 heure et 32 minutes de jeu.

