Éliminée par Anderlecht, la RAAL a montré qu’elle vivait toujours : 'Les supporters attendaient de vraies affiches depuis longtemps' sourit Taquin

Un stade comble, des chants incessants, un soutien inconditionnel du public. Difficile de savoir si nous étions bien dans un stade de Nationale 1 ce mardi soir au Tivoli. Faute d’avoir su faire tomber Anderlecht, la RAAL l’aura au moins chahuté et peut-être même pris rendez-vous avec l’avenir comme on aime le dire dans le camp louviérois. 'C’est une ville de football, entamait Frédéric Taquin, entraîneur principal des locaux.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les siens ont montré à plus d’une reprise qu’ils avaient sans doute déjà le niveau requis. Hormis sur un but largement évitable. 'C’est une relance à contresens, nous avons manqué de lucidité sur ce passage. Nous aurions pu mieux faire surtout quand on voit que nous sommes battus 0-1. On a un peu de regrets mais soyons fiers de notre courage, nuançait Taquin avant de souligner le positif.

Des Loups éliminés avec les honneurs: les bulletins de la RAAL contre AnderlechtLa RAAL n’a pas à rougir de son élimination en Coupe de Belgique, ce mardi. La meute a fait honneur à une assistance des grands soirs. Retrouvez, ci-dessous, les bulletins de la RAAL. Lire la suite ⮕

– Coupe de Belgique : Croky Cup | Soumaré (RAAL) impatient de retrouver Anderlecht: «Une partieCe mardi, Mohamed Soumaré, sera heureux de retrouver Anderlecht, où il a été formé dix ans. Pour cette rencontre de Coupe de Belgique, l’attaquant de la RAAL garde l’espoir de réaliser cette fois, l’exploit face à ses anciennes couleurs. Lire la suite ⮕

Silvio Proto, Salvatore Curaba et Nicolas Frutos préfacent RAAL – Anderlecht : « Cela peut paraîtreQuelques heures avant que 10.000 spectateurs ne mettent le feu au Tivoli, notre rédaction a réuni l’ex-portier Silvio Proto, le grand patron sportif louviérois Nicolas Frutos et son président Salvatore Curaba à même la pelouse qui sera le théâtre de la revanche du 1-7 d’il y a deux ans au même stade de l’épreuve. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Thes Sport-Charleroi, RAAL-Anderlecht, Saint-Trond-Francs Borains, suivez les matchs de cette soirée (direct audio 20h30)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Thes Sport-Charleroi, RAAL-Anderlecht, Saint-Trond-Francs Borains, suivez les matchs de cette soiréeLa Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Anderlecht aux commandes à la RAAL, Charleroi mène à Thes, les Francs Borains tiennent à Saint-TrondLa Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕