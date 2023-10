Elf busreizigers hebben verdovende middelen op zak

In totaal zijn zo 737 reizigers op 29 verschillende bussen gecontroleerd. Bij elf van hen troffen de inspecteurs verdovende middelen aan, drie van de betrapten zijn nog minderjarig. “We namen ook een aanzienlijke hoeveelheid cash geld in beslag dat bij een van de reizigers werd aangetroffen, maar waarvoor de betrokken man geen deftige verklaring kon geven. Tegen de man werd een proces-verbaal voor witwassen opgesteld”, klinkt het bij de politie Regio Turnhout.

Politie schrijft reeks boetes uit bij verkeerscontrolesDe politie regio Turnhout hield vrijdag op verschillende plaatsen in het werkgebied verkeerscontroles. Lire la suite ⮕

De oorlog in Gaza en Israël in kaart en beeldDe terreuraanval van Hamas op Israël stortte de regio in een oorlog die nu vooral in Gaza woedt. De bewoners van de landstrook leven praktisch afgesloten van de buitenwereld, meer dan een miljoen mensen zijn er op de vlucht. In de aanloop naar het grondoffensief bestookt Israël het gebied intens. Lire la suite ⮕

“Magmabewegingen” nabij IJslandse Blue LagoonEr is een complex proces van magmabewegingen aan de gang op het IJslandse schiereiland Reykjanes, waar het geothermische bad Blue Lagoon is gelegen. Dat meldt de IJslandse meteorologische dienst. In de regio is de aarde al enkele dagen aan het beven. Lire la suite ⮕

Hummel Bummel nodigt topblazers uit op enige Blaaskapellen Festival in de streekEen goed gevulde zaal De Eikel genoot met volle teugen van de tirolermuziek die verschillende muziekensembles uit België en Nederland brachten. Het Blaaskapellen Festival van de Brechtse Hummel Bummel is nog een uitzondering in de regio. Lire la suite ⮕

UCB vs. NovartisHet Belgische UCB en het Zwitserse Novartis hebben vooral gemeen dat ze een belangrijk middel tegen psoriasis en andere ontstekingsziekten in hun portefeuille hebben. Lire la suite ⮕