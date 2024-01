Elektrische fietsen verdringen mechanische fietsen in België

De elektrische fiets heeft vorig jaar de mechanische fiets van de troon gestoten. Dat opent ook mooie perspectieven voor de occasiefiets die in ons land nog niet geliefd is. 610.000 nieuwe fietsen kwamen vorig jaar op de markt. 51 procent daarvan was elektrisch. Voor het eerst zijn dat er meer dan mechanische. Die groei zal nog niet onmiddellijk stoppen. Uit onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio blijkt dat fietshandelaars en sportwinkels zich best schrap zetten.

47 procent van de Belgen zegt volmondig ja op de vraag of ze in de toekomst nog een nieuwe fiets aanschaffen. Ongeveer twee derde daarvan maakte duidelijk dat ze een elektrische fiets wil kopen. Zelfs bij sportievere modellen zoals een koersfiets, een mountainbike en een gravelfiets zit de tweewieler met elektrische ondersteuning in de lift. “Het laatste taboe in de fietswereld is aan het sneuvelen”, zegt Filip Rylant van Traxio. “Oudere mensen willen mee kunnen blijven rijden in groep of die heuvel nog over kunne





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Onzekerheid over premie voor elektrische auto's in BelgiëParticulieren die recentelijk een goedkope elektrische auto hebben gekocht, kunnen niet zeker zijn van de beloofde premie van 5000 euro van minister Lydia Peeters. Er zijn nog enkele onzekere factoren, waaronder goedkeuring van de Raad van State en de opening van een digitaal loket.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Ecuador roept noodtoestand uit nadat gevaarlijkste crimineel van het land uit de gevangenis ontsnaptIn Ecuador is José Adolfo Macías Villamar (44), beter bekend als Fito, uit de gevangenis ontsnapt. De leider van het drugskartel Los Choneros geldt als de gevaarlijkste crimineel van het Zuid-Amerikaanse land, waar de noodtoestand is uitgeroepen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Loena Hendrickx, Bart Swings en Hanne Desmet: hoe België een wintersportland(je) geworden isLoena Hendrickx: de eerste Belg (m/v) ooit die goud veroverde op het EK kunstschaatsen. Met daarbovenop brons voor de zeventienjarige Nina Pinzarrone.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Senaatsvoorzitter D’Hose voor België naar eedaflegging Tshisekedi in CongoRuim veertig delegaties, geleid door minstens twintig staats- en regeringsleiders, worden zaterdag in Congo verwacht voor de inauguratie van president Félix Tshisekedi. Dat meldt het Congolese persagentschap ACP. Ons land zal vertegenwoordigd worden door Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose, meldt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Lahbib: ‘België heeft plicht om deel te nemen aan Europese operatie’Het federale kernkabinet buigt zich morgen/vrijdag over de vraag of België zich aansluit bij een eventuele Europese missie tegen de Jemenitische

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Onvoldoende cashpunten in BelgiëZowel meerderheid als oppositie is het eens: er zijn nog altijd onvoldoende cashpunten. Maar terwijl het parlement harde garanties wil, heeft de regering-De Croo vertrouwen in dialoog met de banken.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »