Le libéral flamand occupait déjà ce poste depuis l’été, en remplacement de Philippe Nys qui avait mis fin à son mandat en juin après une « rupture de confiance » avec un membre du bureau du parti des jeunes libéraux.

Ceux-ci veulent être « à l’avant-garde de la défense des positions libérales telles que la liberté, la tolérance, la réduction des impôts et un gouvernement plus petit, moins prodigue et moins interventionniste » dans la perspective des élections de juin prochain.Les Jeunes Open VLD espèrent « séduire également les libéraux qui ont tourné le dos au parti » et envisagent pour ce faire un changement de nom.

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

La proposition des Engagés : 12 séances gratuites chez le psy pour les jeunes chaque annéeLa santé mentale des jeunes est en danger. Chez les Jeunes Engagés, en prévision de la campagne électorale à venir, on avance des pistes. Et des propositions. Lire la suite ⮕

745.000 euros pour garder les jeunes à risque de Bruxelles à l’écoleCinq écoles secondaires néerlandophones recevront 745 000 euros de la Commission communautaire flamande (VGC) pour développer le time-in. Les enfants et les jeunes vulnérables qui ont rencontré des problèmes sont pris en charge pour renouer avec leurs études. Lire la suite ⮕

745.000 euros pour aider les jeunes en décrochage scolaire dans cinq écoles bruxelloises néerlandophonesUn budget de 745.000 euros va être alloué par la Commission communautaire flamande (Cocon) à cinq écoles secondaires... Lire la suite ⮕

Pourquoi les prisons belges sont-elles plus engorgées que les prisons des pays nordiques ?Les pays nordiques ont-ils un meilleur système carcéral que la Belgique ? Pour la Belgique, la plateforme d’information... Lire la suite ⮕

Les 'Ultims', ces trimarans géants qui volent sur les océans à 70 km/hCe dimanche, ils seront cinq au départ de la Transat Jacques Vabre. Cinq Ultims, des trimarans aux dimensions titanesques,... Lire la suite ⮕