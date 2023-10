Élections 2024 : Bart De Wever axe la campagne électorale de la N-VA sur la prospérité de la Flandre

Le président du parti nationaliste flamand, Bart De Wever, a dévoilé lundi ce message dans une vidéo de sept minutes où il critique à plusieurs reprises le gouvernement « écolo de gauche » de la Vivaldi, mais sans y évoquer son grand concurrent à droite, le Vlaams Belang.« Votre prospérité sera l’enjeu des élections de 2024 », prédit M.

Aux yeux du président de la N-VA, le gouvernement fédéral actuel a fait tout l’inverse : le déficit budgétaire a été multiplié par sept en cinq ans, les dépenses pour les allocations de chômage de longue durée et les revenus d’intégration ont augmenté, les impôts ont augmenté et bien trop peu a été investi dans l’innovation, dénonce-t-il dans son message vidéo.

